Орбан заявив про необхідність нової стратегії ЄС щодо України

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан на тлі успіхів Республіканської партії і Дональда Трампа на виборах у США заявив про потребу нової європейської стратегії щодо України. Про це він заявив на саміті тюркомовних країн у столиці Киргизстану Бішкеку, повідомляє Європейська правда.

У своєму виступі Віктор Орбан пояснив: в Америці перемогли республіканці, і це "ставить на порядок денний для нас, європейських лідерів" питання, чи зможе Європа самостійно продовжувати військову та фінансову підтримку України.

"Існують серйозні сумніви щодо цього, тому буде потрібна нова європейська стратегія" , – сказав він, додавши, що перші кроки в цьому напрямку можуть бути зроблені в четвер у Будапешті, на неформальному саміті ЄС.

Найскладнішим питанням, яке належить вирішити, він назвав долю 50 мільярдів євро кредиту для України, який, за попереднім рішенням G7, буде профінансований спільно Європейським Союзом і США.

Орбан вже неодноразово заявляв про провал європейської стратегії у війні РФ проти України, тому перемога на виборах у США Дональда Трампа, який обіцяв зупинити війну і критикував Європу за недостатню частку у допомозі Україні, дає йому додаткові аргументи.

Віктор Орбан привітав республіканця Дональда Трампа із перемогою на президентських виборах, не чекаючи на офіційні результати.

Також свої привітання висловив міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто та заявив, що це повинно допомогти "встановити мир в Україні".