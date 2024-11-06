Війська КНДР у Європі провокують небезпечне розширення конфлікту - Рютте

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте назвав присутність на європейській землі північнокрейських військ, які воюють на боці Росії у розв'язаній нею війні з Україною, «глибоко небезпечним для глобальної безпеки» і закликав змінити траєкторію війни.Про це Рютте написав у своїй колонці для Politico, повідомляє Укрінформ.

«У той час як ми прагнемо справедливого і довготривалого завершення конфлікту, він (Путін – ред.) лише продовжує і розширює його. Це небезпечне розширення конфлікту призводить до ескалації війни і демонструє, що наша безпека не є регіональною, вона є глобальною» , - зауважив генсек.

Рютте додав, що низка невдач Володимира Путіна після початку безглуздої війни проти України зробила Росію більш залежною від її авторитарних друзів: Китаю, Ірану та Північної Кореї.

«Поглиблення військових і економічних зв'язків між безрозсудною Росією і знахабнілою Північною Кореєю не просто загрожує євроатлантичній та індо-тихоокеанській безпеці, вони є глибоко небезпечними для глобальної безпеки» , - сказав генсек і додав, що Китай, на його думку, несе «особливу відповідальність», використовуючи свій вплив на Пхеньян і Москву, щоб змусити сторони припинити ці дії.

«Пекін не може вдавати, що сприяє миру, закриваючи очі на посилення агресії» , - додав він.

На думку Рютте, Європі слід не просто надавати підтримку Україні, а й «змінити траєкторію конфлікту».

«Ми повинні підвищити ціну для Путіна і його друзів-авторитарних режимів, які його підтримують. Ми також повинні більше інвестувати в наші відносини з нашими індо-тихоокеанськими партнерами. Наші партнери в Індо-Тихоокеанському регіоні вже багато роблять для України, і ми сподіваємось, що вони зможуть посилити свою підтримку ще більше» , - вважає європейський політик.

Рютте нагадав, що підтримка України коштує лише частку річних військових бюджетів країн і союзників НАТО та становить менше 1% річного ВВП.