Очільник МЗС України про перемогу Трампа: Працюватимемо над наближенням миру

Президент Володимир Зеленський, а також Дональд Трамп, який сьогодні переміг у виборах президента Сполучених Штатів Америки (США), підтримують давній й конструктивний діалог. Обидві країни працюватимуть над наближенням справедливого миру. Про це заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга, пише Сергій Пишкін, РБК-Україна.

"Президент Зеленський та президент Трамп підтримують давній і конструктивний діалог, спрямований на результат. Ми працюватимемо разом задля зміцнення українсько-американського стратегічного партнерства та наближення всеосяжного, справедливого і тривалого миру" , - заявив голова міністерства.

У тому ж числі Сибіга додав, що Україна розраховує на рішуче лідерство Америки.

Вибори в США

Президентські вибори в США відбулися у вівторок, 5 листопада. На посаду голови Білого дому претендували Камала Гарріс від Демократичної партії та Дональд Трамп, який представляє Республіканську партію.

Водночас західні урядовці оприлюднили відкритого листа, в якому звернулися до країн Європи з пропозицією підготуватися до можливих наслідків американських виборів, висловлюючи занепокоєння щодо ймовірних змін у зовнішній політиці США.