Макрон порадив країнам ЄС скоординуватися після перемоги Трампа
Французький президент Еммануель Макрон дав пораду Європейському Союзу після перемоги кандидата від республіканців Дональда Трампа на виборах в США. Політик вважає, що нині час скоординованої стратегії. Про це заявила речник французького уряду Мод Брежон. З посиланням на BFM TV, пише Каріна Левицька, РБК-Україна.
Брежон пояснила, що Макрон не лише привітав Трампа з перемогою на виборах, а й обговорив цю тему з канцлером Німеччини Олафом Шольцом.
"Вони знають один одного, вони вже працювали разом протягом 4 років, і президент (Макрон, - ред.) пояснив під час цієї Ради міністрів, що наша роль полягала не в тому, щоб коментувати вибір суверенних народів, але це було необхідно, з іншого боку, європейське стратегічне пробудження", - пояснила спікер.
Вона зазначила, що президент наголосив, на тому, що Франція має підняти голос у Європі за більший суверенітет, щоб зберегти єдність.
"Європейці повинні взяти на себе відповідальність. Те, що ми самі не зробимо, за нас ніхто не зробить. Це стосується оборони, торгівлі та сільського господарства. І що спокуса має бути не для "кожен сам за себе", не для двосторонніх відносин, а для скоординованої європейської стратегії", - процитувала Макрона спікер.