Зеленський вперше за повномасштабну війну відвідає Угорщину

Президент України Володимир Зеленський 7 листопада відвідає Угорщину, де візьме участь у саміті Європейської політичної спільноти.﻿﻿ З посиланням на заяву Зеленського у вечірньому зверненні, повідомляє Європейська правда.

Зеленський зазначив, що в четвер буде в Будапешті на саміті Європейської політичної спільноти на запрошення прем’єр-міністра головуючої в ЄС Угорщини Віктора Орбана і президента Європейської ради Шарля Мішеля.

"Я дякую за запрошення. І ми будемо обговорювати безпекові виклики у Європі, а також нові можливості для всіх партнерів. Буде низка зустрічей, низка домовленостей із європейськими лідерами" , – анонсував він.

Більшість європейських держав, як повідомлялось, вирішили взяти участь у саміті Європейської політичної спільноти, хоча раніше були пропозиції його бойкотувати через скандальні зовнішньополітичні витівки Віктора Орбана.

Зауважимо, що Зеленський не відвідував Угорщину з початку повномасштабного російського вторгнення в лютому 2022 року.

Двосторонні відносини були затьмарені гальмуванням Угорщиною санкцій та військової допомоги в ЄС, а також контактами угорського керівництва з Росією.

Минулого тижня президент також розповів, що Київ і Будапешт працюють над підготовкою "двостороннього документа", який торкнеться зокрема безпекових питань і вступу України в НАТО.