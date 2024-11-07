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ППО збила понад 30 безпілотників, які летіли на Київ – військова адміністрація

ППО збила понад 30 безпілотників, які летіли на Київ – військова адміністрація
Фото: ДСНС

В ніч на 7 листопада Росія здійснила чергову масовану атаку ударними дронами на столицю: ППО знешкодила понад три десятки російських БпЛА.﻿﻿ Про це заявив очільник КМВА Сергій Попко, повідомляє Українська правда.

Вчергове зазначається, що на Київ ворожі дрони заходили як поодинці, так і групами. Напад відбувався хвилями, з різних напрямків, БпЛА заходили на місто на різних висотах – як на дуже низьких, так і на значних.

Повітряна тривога у місті тривала вісім годин.

Внаслідок злагодженої роботи протиповітряної оборони та інших складових сил оборони в повітряному просторі над Києвом та на підступах до міста було знешкоджено понад три десятки російських БпЛА (точну кількість та тип дронів оприлюднять Повітряні сили).

Внаслідок атаки російських ударних безпілотників у шести районах міста зафіксовано падіння уламків. Пошкоджено житлові та нежитлові будівлі. Виникли пожежі, які були оперативно ліквідовані. Станом на зараз відомо про двох постраждалих, їхньому життю загрози немає.

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