Сі Цзіньпін привітав Трампа з перемогою та закликав до стабільності між США та Китаєм

Лідер Китаю Сі Цзіньпін привітав республіканця Дональда Трампа з перемогою на президентських виборах у США й закликав до стабільності між двома найбільшими економіками світу. Про це пише Bloomberg, повідомляє Дзеркало тижня.

Сі надіслав вітальне послання новообраному американському президенту й висловив бажання зберегти відносини США та Китаю “здоровими”.

Телеканал CNN повідомляв, що Сі і Трамп провели телефонну розмову, посилаючись на власні джерела, хоча незрозуміло, чи дійсно це відбулося.

Сі додав, що Китай і США повинні “знайти спосіб правильно уживатися в новій ері, що піде на користь обом країнам і всьому світу”. Лідер Пекіна час від часу говорить про нову еру для Китаю, яка створює можливості для його країни стати більш впливовою у світі, в той час як США занепадають.

Міністерство закордонних справ Китаю також привітало Трампа з перемогою.

“Ми поважаємо вибір американського народу і вітаємо пана Трампа з обранням на посаду президента Сполучених Штатів” , - йдеться в заяві китайського МЗС.

Зазвичай Пекін “оперативно” вітає переможця президентських виборів у Штатах, за винятком перемоги демократа Джо Байдена у 2020 році. Китай був однією з небагатьох країн, які утримувалися від коментарів протягом кількох днів, поки Трамп оскаржував результати виборів.

Перші, досить теплі коментарі Пекіна контрастують зі складними відносинами Трампа з Китаєм під час першого президентського терміну республіканця. У 2018 році між країнами спалахнула торгівельна війна, а не так давно Трамп погрожував запровадити тарифи в 60% на китайські товари, як тільки повернеться до Білого дому.

Трамп також дратував Пекін своєю риторикою під час пандемії коронавірусу, хоча пізніше й заявив, що припинить використовувати термін “китайський вірус”.