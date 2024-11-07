Шмигаль: Повістки надсилають в першу чергу тим, хто не працює

Принцип "воюй або працюй" уже почав діяти: більшість повісток у першу чергу отримали ті військовозобов'язані, які не платять податки.﻿ Про це заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль під час Київського міжнародного економічного форуму, повідомляє Економічна правда.

"Станом на сьогодні 98% розісланих повісток, які формуються уже через реєстр "Оберіг", направляються людям, які не платять жодної гривні податків і ніде не зареєстровані. Пріоритет у мобілізації сьогодні надається людям, які не працюють, безробітним. Відповідно, основа цього принципу уже втілена" , – сказав він.

Шмигаль уточнив, що лише 2% повісток за останні два місяці було надіслано людям, які працюють.

Нагадаємо, 23 жовтня Кабінет міністрів змінив порядок визначення критично важливих підприємств, дозволивши перевіряти їх на відповідність встановленим критеріям.

На сайті "Дії" призупинили можливість бронювання працівників від мобілізації як мінімум до 15 листопада.

9 жовтня президент України Володимир Зеленський обурився бронюванням 1,5 мільйона осіб, уряд до 15 листопада 2024 року призупинив дію деяких положень щодо визначення критично важливих підприємств.