Прем’єр Естонії: Україна буде топтемою на саміті у Будапешті

Прем’єр-міністр Естонії Крістен Міхал розповів, що подальша підтримка України буде топтемою неформальної зустрічі європейських лідерів у столиці Угорщини Будапешті. Про це Міхал сказав у коментарях ЗМІ перед початком зустрічі, повідомляє Європейська правда.

"Найпершою темою буде Україна, тому що війна в Україні, повномасштабна російська агресія, триває вже майже тисячу днів. Європа має зробити усе для того, щоб Україна могла втілити план перемоги, і продовжувати стабільну підтримку" , – заявив він.

Другим пунктом прем’єр Естонії назвав посилення економічної безпеки та стійкості Європи та зауважив, що має на увазі зокрема енергетичну сферу.

"Ми все ще витрачаємо понад 30 млрд євро на російські енергоресурси. Це не має сенсу, це не мудро, якщо ми хочемо, щоб у Росії вичерпувалися ресурси на війну – ми не маємо забезпечувати їй надходжень" , – наголосив Крістен Міхал.

Також Міхал висловив думку, що підтримка України протягом наступних місяців визначить майбутнє ЄС, та що країни Європи мають зробити більше для України та власної безпеки після перемоги Дональда Трампа у США.

Нагадаємо, зустріч у Будапешті є самітом Європейської політичної спільноти – формату, заснованого з ініціативи президента Франції Емманюеля Макрона, у якому беруть участь не лише країни ЄС, а й всього європейського регіону.

Європейські лідери обговорять результати виборів у США та спробують узгодити свої дії перед перспективою другого президентського терміну Трампа.

Спершу припускали, що деякі лідери бойкотуватимуть зустріч, щоб підкреслити своє обурення політичною лінією прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана.