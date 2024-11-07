У Раді пропонують запровадити обов’язкову купівлю військових облігацій

На боці державних банків мають перейти до певного формату обов'язкової купівлі військових облігацій на основі індивідуальних планів.﻿ Таку думку висловив голова податкового комітету ВР Данило Гетманцев, повідомляє Економічна правда.

"Вважаю, що на стороні державних банків маємо перейти до певного формату обов’язкової купівлі військових облігацій на основі індивідуальних планів, які мають розробити Мінфін та НБУ" , - заявив він.

Водночас Гетманцев не вважає такі пропозиції "адекватними" для мирного часу.

"Утім війна продовжується, і скільки вона триватиме ніхто не знає. Незалежно від результатів виборів у США, зовнішньої підтримки, мусимо нарощувати додаткові внутрішні джерела фінансування військових зусиль" , - заявив він.

Гетманцев підкреслив, що в Україні наразі існує військовий збір, однак обов'язкова купівля облігацій може стати додатковим джерелом фінансування для сектору безпеки та оборони.

Нагадаємо, фактичні державні запозичення до загального фонду державного бюджету за січень - липень 2024 року становили 873,2 млрд грн, з них 32% надійшло від розміщення ОВДП.