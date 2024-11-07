Повітряні сили: Майже половина дронів, що атакують Україну - дешеві приманки

Росія почала використовувати дешеві дрони-приманки без бойових частин, щоб перевантажити українську систему протиповітряної оборони, заявив т.в.о. начальника управління комунікацій Командування Повітряних сил Юрій Ігнат. З посиланням на CNN.

За його словами, ці приманки несуть «надруковану на 3D-принтері кулю, загорнуту у фольгу», що імітує бойову частину дрона Shahed-136.

Ігнат також зазначив, що такі дешеві дрони вводять в оману українську ППО, яка може збивати приманки замість справжніх дронів з бойовими частинами.

Як стверджує Ігнат, дрони-приманки наразі становлять майже половину від всіх російських дронів, якими країна-агресор атакує Україну.