Путін заявив про готовність до "контактів" із Трампом

Російський диктатор Володимир Путін допустив можливість переговорів з Дональдом Трампом, який переміг на виборах у США. Але сам він йому поки що не дзвонить. З посиланням на виступ голови Кремля на дискусіонному клубі "Валдай", пише Іван Носальський, РБК-Україна.

Диктатор розповів, що "не вважає негожим" зателефонувати Трампу. Але він цього не робить нібито тому, що "керівники західних держав раптом припинили йому дзвонити".

На цьому тлі у Путіна уточнили, чи він готовий "повести дискусії з Трампом".

"Готові" , - відповів глава Кремля.

Нагадаємо, Дональд Трамп неодноразово повторював, що російський диктатор Володимир Путін є його другом. Також американський політик розповідав про "хороші стосунки" з главою Кремля.

Але нещодавно Трамп стверджував, що він погрожував Путіну вдарити по центру Москви, якщо Росія почне повномасштабну війну проти України.

Водночас сам глава Кремля, коментуючи таку заяву, зазначав, що він нібито "не згадує" подібних загроз.

При цьому ЗМІ повідомляли, що Путін вже нібито привітав Трампа з перемогою на президентських виборах.