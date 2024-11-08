DeepState: Окупанти захопили Новоолексіївку на Донеччині

Згідно з оновленими даними проєкту DeepState, росіяни окупували Новоолексіївку на Донеччині, повідомляє Українська правда.

У ніч проти 8 листопада аналітики проєкту повідомили, що ворог окупував Новоолексіївку Донецької області.

Крім того, росіяни біля Новодмитрівки, Новоолександрівки та Максимівки на Донеччині.

Довідково: Новоолексі́ївка – село Селидівської міської громади Покровського району Донецької області в Україні. За даними перепису 2001 року, населення села становило 177 осіб.