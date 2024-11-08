ISW: Путін хоче використати вплив на Трампа для перезавантажити відносини РФ та США
Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) вказують на те, що правитель Росії Володимир Путін хоче за президенства Дональда Трампа перезавантажити російсько-американські відносини на своїх умовах, повідомляє Українська правда.
"Путін намагається впливати на зовнішню політику новообраного президента США Дональда Трампа і домогтися чергового перезавантаження російсько-американських відносин на російських умовах", – йдеться у повідомленні.
Путін виступив на 21-й щорічній зустрічі дискусійного клубу "Валдай" 7 листопада і виступив за перезавантаження російсько-американських відносин.
Путін натякнув, що президентська кампанія Трампа висловила "бажання відновити відносини з Росією, допомогти покласти край українській кризі", а пізніше зазначив, що Росія відкрита до "можливості відновлення відносин зі Сполученими Штатами".
Путін спробував звинуватити США в підриві російсько-американських відносин, зазначивши, що Сполучені Штати наклали санкції та обмеження на Росію і вирішили підтримати Київ – без згадки про те, що ці заходи були відповіддю на незаконне і неспровоковане повномасштабне вторгнення Росії в Україну.
Аналітики зазначають, що із заяви Путіна випливає, що Росія погодиться на перезавантаження російсько-американських відносин лише за умови, що США скасують санкції та обмеження проти Росії і припинять підтримувати Україну – фактично на умовах, які вигідні Росії за рахунок інтересів США.
Ключові висновки ISW за 7 листопада
- Путін намагається впливати на зовнішню політику новообраного президента США Дональда Трампа і домогтися чергового перезавантаження російсько-американських відносин на своїх умовах.
- Нещодавня невдала атака російських військ на північний схід від Сіверська поблизу Білогорівки викликала обурення деяких російських ультранаціоналістичних військових блогерів з приводу невдач російського командування і поширеної в російській військовій культурі практики перебільшення успіхів на полі бою.
- Повідомлялося про загибель командира російської бригади та командира снайперського взводу в боях на Курахівському та Часово-Ярського напрямках.
- Українська влада продовжує повідомляти про систематичні страти українських військовополонених росіянами, відзначаючи явне збільшення кількості таких страт у 2024 році.
- За повідомленнями, українські удари по Росії та західні санкції підривають російську енергетичну галузь.
- Російські війська просунулися поблизу Сіверська, Покровська та Курахового.
- За повідомленнями, російська влада створює "фейкові" небойові добровольчі батальйони в окупованій Україні та об'єднує їх з існуючими козацькими організаціями під керівництвом окупаційних адміністрацій.