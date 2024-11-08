На фронті за добу відбулось 147 зіткнень: де найгарячіша ситуація

Минулої доби на 11 напрямках фронту відбулося 147 бойових зіткнень, найгарячіша ситуація спостерігалась на Покровському і Курахівському напрямках, де ворог намагався прорвати оборону захисників загалом 74 рази.﻿﻿ Про це йдеться у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ 8 листопада﻿, повідомляє Українська правда.

В районі населеного пункту Вовчанськ на Харківському напрямку за минулу добу відбулося три ворожих штурми позицій наших захисників.

На Куп’янському напрямку зафіксовано 12 атак окупантів. Сили оборони відбивали наступальні дії противника у бік Петропавлівки, Кругляківки, Кіндрашівки, Колісниківки та Лозової.

Ворог атакував 17 разів, в деяких випадках за підтримки штурмової та бомбардувальної авіації, на Лиманському напрямку. Основні наступальні зусилля противник зосереджував в районах Дружелюбівки, Греківки, Макіївки, Катеринівки, Тернів, Торського, Серебрянки, Білогорівки та Григорівки.

На Сіверському напрямку нашими захисниками відбито одну атаку в районі Переїзного.

На Краматорському напрямку окупанти сім разів атакували в районах Ступочок та Білої Гори.

На Торецькому напрямку ворог, за підтримки авіації, здійснив сім атак неподалік Торецька.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 24 наступальних дії агресора в районах Миролюбівки, Променя, Лисівки, Крутого Яру, Григорівки, Сухого Яру та Селидового.

На Курахівському напрямку Сили оборони відбили 50 атак. Основні зусилля ворог зосереджував у районах Іллінки, Новоселидівки, Кремінної Балки, Новодмитрівки, Сонцівки, Максимільянівки, Антонівки, Дальнього та Катеринівки.

На Времівському напрямку противник здійснив п’ять штурмів наших позицій неподалік Трудового, Розливу та Сухих Ялів.

На Оріхівському напрямку ворог штурмових (наступальних) дій не проводив, проте активно задіював авіацію, зокрема скинув більше десятка керованих бомб.

На Придніпровському напрямку російські загарбники атакували наші позиції три рази. Отримали жорстку відсіч та зазнали втрат.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

На кордоні з Чернігівською та Сумською областями противник з території рф активно застосовує артилерію і авіацію по районах українських населених пунктів.

Триває операція у Курській області, за добу агресор здійснив 28 авіаційних ударів, скинув 41 КАБ.

Наші воїни завдають окупаційним військам відчутних втрат в живій силі, техніці і активно підривають наступальний потенціал ворога у тилу.