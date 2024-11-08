У російському Саратові спалахнула пожежа на НПЗ через атаку безпілотників

Жителі російського Саратова поскаржилися на атаку дронів вночі 8 листопада. На місцевому нафтопереробному заводі спалахнула пожежа.﻿ Про це повідомляє Astra, пише Наталія Юрченко, РБК-Україна.

Губернатор Саратовської області заявив, що вночі над регіоном нібито знищили дрон. За його словами, у промисловій зоні Заводського району упали уламки.

У мережі опублікували кадри пожежі на НПЗ у Саратові. Жителі писали, що це нібито факел заводу. Проте на кадрах помітно, що він знаходить правіше від місця загоряння.

Саратовський нафтопереробний завод більш відомий як завод "Крекінг". Він входить у структури "Роснафти". Завод знаходиться у Заводському районі Саратова, де, за словами губернатора, упали уламки.

Міноборони РФ заявляє, що нібито вночі російська ППО ліквідувала 17 дронів. З них шість - над Воронезькою областю, шість - над Саратовською, чотири - над Бєлгородською, один - над Брянською.