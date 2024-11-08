ППО збила чотири ракети та 62 безпілотники – Повітряні сили

У ніч на 8 листопада російські війська вдарили по Україні кількома ракетами різних типів десятками безпілотників. Сили ППО збили чотири ракети Х-59/Х-69, а також 92 "Шахеди" і дрони невстановленого типу.

Про це повідомили﻿ Повітряні сили ЗСУ.

Загалом росіяни вдарили балістичною ракетою "Іскандер-М" із Ростовської області, чотирма керованими авіаційними ракетами Х-59/69 із повітряного простору Бєлгородської області, 92 ударними БпЛА типу Shahed та безпілотниками невстановленого типу із напрямків Курськ, Приморсько-Ахтарськ, Орел (РФ), Чауда (Крим). Ворожа тактична авіація завдала ударів керованими авіабомбами по Харківщині та Сумщині.

"Станом на 09.00 підтверджено збиття 4-х керованих авіаційних ракет Х-59/69 та 62-х ворожих БпЛА у Одеській, Миколаївській, Київській, Сумській, Харківській, Полтавській, Кіровоградській, Житомирській, Чернігівській, Дніпропетровській, Хмельницькій та Івано-Франківській областях.

26 ворожих безпілотників локаційно втрачено у різних регіонах України. Один — в повітряному просторі України. Бойова робота триває" , – йдеться у повідомленні.

Повітряний напад відбивали зенітні ракетні війська, авіація, підрозділи РЕБ, мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.

Внаслідок нічної російської атаки є постраждалі, пошкоджено будинки та майно мирних мешканців на Одещині, Харківщині, Сумщині та Хмельниччині.