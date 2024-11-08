Президентка Єврокомісії поспілкувалася з Трампом, зокрема й про Україну
Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн поспілкувалася з новообраним президентом США Дональдом Трампом, зокрема щодо оборони України, повідомляє Європейська правда.
Урсула фон дер Ляєн очікує на "зміцнення зв'язків між ЄС і США та спільну роботу над вирішенням геополітичних викликів".
"Ми обговорили оборону та Україну, торгівлю та енергетику. Разом ми можемо сприяти процвітанню та стабільності по обидва боки Атлантики", – заявила вона.
Напередодні, після саміту Європейської політичної спільноти в Будапешті, президент Володимир Зеленський заявив, що вірить, що Трамп хоче швидкого закінчення війни, але воно може означати втрати для України.