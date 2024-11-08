В одеському ТЦК прокоментували інформацію про розшук Стерненка

В Одеському обласному територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) офіційно пояснили ситуацію з розшуком українського громадського діяча, блогера й волонтера Сергія Стерненка, пише Ірина Костенко, РБК-Україна.

В Одеському обласному ТЦК та СП розповіли, що надають офіційне роз'яснення:

у зв'язку з нещодавніми публічними заявами Стерненка щодо його перебування в розшуку та спробами дискредитації діяльності ТЦК та СП

для уникнення маніпуляцій та спотворення фактів

Наголошується, що активіст "не повідомив про низку важливих деталей, які значно змінюють розуміння ситуації". Уточнюється, що Стерненко:

уже відвідав Приморський РТЦК та СП

оплатив адміністративний штраф за порушення правил військового обліку

направлений на військово-лікарську комісію (ВЛК)

"Ці факти свідчать про те, що пан Стерненко був обізнаний про необхідність виконання обов'язків як військовозобов'язаного і вжив відповідних заходів для врегулювання свого статусу" , - пояснили у ТЦК.

Там нагадали, що "у своїх публічних заявах пан Стерненко натякає на те, що його розшук є нібито "помстою" через його критику військових структур.

"Такі звинувачення є безпідставними та мають на меті викликати симпатію у громадськості та сформувати негативне враження про роботу ТЦК та СП" , - вважають в обласному територіальному центрі комплектування.

З огляду на це, у ТЦК зазначили, що "військові інституції діють виключно в рамках законодавства" (зокрема, відповідно до статті 259 Кодексу України про адміністративні правопорушення та інших нормативно-правових актів, які регламентують правила військового обліку та мобілізаційної підготовки).

У ТЦК закликали громадян "об'єктивно сприймати такі заяви та розуміти, що наші дії спрямовані виключно на забезпечення національної безпеки та обороноздатності країни".