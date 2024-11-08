У разі дострокових виборів у Німеччині переможуть опозиційні християнські демократи

Свіжі опитування громадської думки у Німеччині свідчать, що у разі парламентських виборів найближчим часом консервативний союз ХДС/ХСС зайняв би перше місце з великим відривом від усіх партій, а Вільна демократична партія і "Ліві" не пройшли б до Бундестагу. Це випливає з опитування ZDF, повідомляє Європейська правда.

Союз ХДС/ХСС отримав значний приріст у опитуванні, яке проводили з 5 по 7 листопада. Опозиційне об’єднання набрало два відсоткових пункти порівняно з останнім опитуванням в середині жовтня, досягнувши 33%.

"Зелені" також покращили свої показники на один відсотковий пункт і тепер мають 12% підтримки.

Альянс Сари Вагенкнехт втратив найбільше серед усіх партій – два відсоткових пункти і досягнув найгіршого результату за майже шість місяців: 6%.

Соціал-демократи Олафа Шольца мають 16% підтримки (без змін), так само не змінилась підтримка ультраправої "Альтернативи для Німеччини" (18%).

У Вільної демократичної партії – 3%, у "Лівих" – 4%, і вони не долають 5-відсотковий виборчий бар’єр. Інші партії разом набирають 8% голосів, причому жодна з них не набрала б принаймні 3%.

Ці результати демонструють, що теоретично можливим були б коаліції у складі ХДС/ХСС та СДПН або у складі ХДС/ХСС та Зелених.

30% опитаних виступають за нові вибори в березні, а 54% віддають перевагу більш ранній даті. Загалом 84% підтримують дострокові федеральні вибори, а 13% – не підтримують.

Нагадаємо, Німеччина опинилась на порозі дострокових парламентських виборів після того, як ввечері 6 листопада партії керівної коаліції остаточно розсварилися через розбіжності щодо економічного курсу.

Канцлер Олаф Шольц звільнив міністра фінансів Крістіана Лінднера, лідера Вільної демократичної партії, з яким було найбільше суперечок.