Нардеп Шевченко закликав Зеленського до діалогу з Росією: в ОП прокоментували

Народний депутат Євгеній Шевченко заявив, що написав листа новообраному президенту США Дональду Трампу з проханням посприяти припиненню "скочування України в диктатуру", а також закликав главу української держави Володимира Зеленського йти на діалог із державою-агресором - Росією, повідомляє Українська правда.

"Пора товариш президент починати діалог. Я розумію, що після цього тобі доведеться піти. Але країна важливіша за особисті амбіції. Я допоможу якщо що. Знову з'їжджу в Мінськ. Усе вирішимо. Ти тільки почни. А не хочеш, тебе змусять піти. І змусять тебе ті, хто вчора тобі аплодував у країнах західного світу" , – написав Шевченко.

Ще в одному пості Шевченко анонсував, що внесе до Верховної Ради якийсь законопроєкт, щоб покінчити з "політичними переслідуваннями народних депутатів України".

"Олександр Дубінський, Артем Дмитрук, Нестор Шуфрич, - усі мають повернутися до зали парламенту. Як і мають бути припинені кримінальні переслідування щодо громадських діячів: Геннадія Балашова, Дениса Єлисеєвича, Руслана Коцаби і навіть Олексія Арестовича, та інших...

Усі вони, і багато інших, мають повернутися в Україну, маючи можливість вільно і спокійно продовжувати вести свою просвітницьку роботу", - заявив нардеп.

"Написав листа Дональду Трампу і Джей Де Венсу щодо сприяння у припиненні подальшого авторитаризму, диктатури і беззаконня, а також повернення демократії і свободи слова в політичне життя України" , - заявив Шевченко.

Своєю чергою глава Офісу президента Андрій Єрмак відреагував на такі висловлювання нардепа постом у своєму Telegram-каналі, зазначивши, що єдиний шлях до перемоги України у війні проти агресора лежить через План перемоги України і Формулу миру президента Зеленського.