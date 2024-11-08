Лідери Євросоюзу обговорюють шляхи допомоги України без Трампа – Bloomberg

Лідери Європейського Союзу на зустрічі в Будапешті в четвер обговорювали можливість продовження військової оборони України, якщо Дональд Трамп вирішить припинити підтримку з боку США. Про це стало відомо агентству Bloomberg від джерел, знайомих з ходом дискусій в Будапешті, повідомляє Європейська правда.

Зокрема, європейці обговорювали, чи буде ЄС готовий надати необхідне фінансування для військової підтримки Києва. Найбільше занепокоєння викликало те, що Трамп намагатиметься перекласти фінансовий тягар на Європу.

Водночас ніщо в початкових обговореннях не вказує на радикальну зміну курсу, сказав один зі співрозмовників.

Президент України Володимир Зеленський у четвер закликав європейських лідерів зосередитися на збереженні поставок зброї і не підривати позиції України розмовами про припинення вогню або поступки Владіміра Путіну.

"Якщо ми говоримо про можливість миру сьогодні, то це тому, що українці проявили надзвичайну мужність і тому, що Захід підтримав Україну. А проте ми побачимо, як розвиватиметься сценарій у найближчі тижні" , – заявила журналістам прем'єр-міністерка Італії Джорджія Мелоні, яка прибула на другий день зустрічі євролідерів у п'ятницю.

Деякі європейські посадовці заявили, що справжні проблеми полягають не стільки в самих грошах, скільки в наявних військових ресурсах, які надходять в основному зі США.

Дехто з посадовців стверджував, що Європі слід почекати до інавгурації Трампа в січні, щоб дізнатися про його наміри щодо України. Інші говорили, що лідери не можуть дозволити собі такої розкоші, і Європейська комісія повинна розробити пропозиції щодо того, як ЄС реагуватиме на припинення допомоги з боку США.

Трамп вже розпочав свій перший раунд телефонних розмов з європейськими лідерами.

Принаймні одна з цих розмов включала обговорення того, як Трамп може підійти до переговорів з Путіним, за словами одного високопосадовця, проінформованого про розмову.

Трамп нібито дав зрозуміти, що усвідомлює: він не може просто підштовхувати Україну до поступок Путіну, не давши нічого натомість, сказав неназваний посадовець на умовах анонімності.