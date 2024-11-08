Шмигаль запевнив, що Зеленський не підпише закон про штрафи за дрова

Жодних обмежень на заготівлю дров для людей немає і не буде. Президент Володимир Зеленський не підпише скандальний закон про штрафи за такі дії﻿. Про це на виїзному засіданні уряду в Одесі сказав прем'єр-міністр Денис Шмигаль, повідомляє Ділова столиця.

Шмигаль запевняє, що резонансний депутатський законопроєкт щодо штрафів за зберігання дров не буде підписаний президентом України Володимиром Зеленський.

"Більше того, держава й уряд всіляко сприятиме українцям, які заготовляють дрова для опалення своїх осель узимку. Адже у сільській місцевості це важливе резервне, а іноді й основне паливо" , — пише прем'єр-міністр на своєму Telegram-каналі.

Глава уряду розповів про "програму підтримки", яку реалізують "разом із партнерами".

Зазначимо, що згідно законопроєкту перевезення, зберігання, збут дерев, чагарників або деревини у невеликому розмірі, законність походження яких не підтверджується, — тягнуть за собою накладення штрафу на громадян від тридцяти (510 грн) до шістдесяти (1020 грн) неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Далі у тексті проєкта пояснюють, що під невеликим розміром автори мають на увазі обсяг дерев, чагарників або деревини, який становить більше ніж один кубічний метр.

Якщо особу піймають на повторному володінні "кримінальним" кубометром деревини, то громадянина чекає новий штраф від вісімдесяти (1360 грн) до дев’яноста (1530 грн) неоподатковуваних мінімумів доходів.

"Значним розміром" деревини народні обранці вважають більше ніж п’ять кубометрів, а "великим" — десять. Штраф за перевезення чи зберігання такої кількості деревини згідно законопроєкту може сягати трьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів (51 000 грн) або загрожувати обмеженням волі на строк до трьох років.

Один з авторів законопроєкту — нардеп від "Слуги народу" Максим Павлюк — запевняє, що законопроєкт нібито не спрямований проти населення, а націлений побороти "чорних лісорубів".