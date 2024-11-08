Для прикордонників змінять умови проходження служби

Кабінет міністрів затвердив проєкт указу, що вносить зміни до чинного законодавства, яке регулює військову службу у Державній прикордонній службі﻿. З посиланням на нардепа Олексія Гончаренко, повідомляє Ділова столиця.

Основні положення проєкту:

Переведення на службу під час мобілізації: прикордонники-строковики зможуть бути переведені на службу під час мобілізації.

Відпустка для лікування після поранень: прикордонники, які отримали поранення або травми, отримають можливість лікування з повним збереженням зарплати.

Служба за контрактом: прикордонники, які спочатку були призвані під час мобілізації, тепер можуть продовжити службу за контрактом.

Служба резервістів і капеланів: деякі резервісти та капелани, призначені в прикордонні загони, матимуть конкретний порядок проходження служби в умовах воєнного стану.

Лікування до 12 місяців: для прикордонників затверджено максимальний час відпустки для лікування, що дозволяє відновлюватися від поранень.

Відпустка для догляду за дитиною: військовослужбовці, які перебувають у відпустці для догляду за дитиною (до 3 років або максимум до 6), зберігають свій статус і залишаються в розпорядженні прикордонної служби.

Призовний вік знижено з 27 до 25 років.