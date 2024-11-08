У США звинуватили іранського агента у підготовці вбивства Трампа

У США трьох чоловіків підозрюють у ймовірній змові у підготовці вбивства майбутнього президента США Дональда Трампа та американського журналіста іранського походження, повідомляє Новое время.

Про це йдеться у заяві Мін'юсту США.

Як стверджують в американському відомстві, іранський агент — 51-річний Фархад Шакері найняв кількох спільників у Нью-Йорку. У справі, зокрема, фігурують Шакері, який зараз перебуває на волі й 49-річний Карлайл Рівера та 36-річний Джонатон Лоудголт — американці, яких взяли під варту напередодні.