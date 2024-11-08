Генштаб: Найбільше боєзіткнень на Курахівському та Покровському напрямках

Від початку доби 8 листопада на фронті відбулось 164 бойових зіткнення.﻿﻿ З посиланням на оперативну інформацію Генштабу ЗСУ станом на 22.00 8 листопада, повідомляє Українська правда.

"Загалом від початку цієї доби відбулося 164 бойових зіткнення. Російські загарбники завдали по території України 3 ракетних та 62 авіаційних ударів, застосувавши п’ять ракет та скинувши 100 КАБ. Крім цього, росіяни залучили для ураження 453 дрони-камікадзе та здійснили понад три з половиною тисячі обстрілів по позиціях наших військ і населених пунктах" , - повідомили військові.

На Харківському напрямку ворог чотири рази без успіху атакував оборонні рубежі наших воїнів неподалік Вовчанська.

На Куп’янському напрямку противник 14 разів проводив наступальні штурми у районах Кіндрашівки, Колісниківки, Загризового, Лозової та Берестового.

На Лиманському напрямку протягом доби російські загарбники 11 разів атакували позиції українців неподалік Греківки, Зарічного, Тернів, Торського та Григорівки.

Оборонці української землі стримують натиск ворога на Сіверському напрямку, на даний час відбили чотири атаки противника в районі населеного пункту Білогорівка, поблизу Верхньокам'янського точиться одне боєзіткнення.

На Краматорському напрямку наші захисники зупинили одну наступальну дію росіян поблизу населеного пункту Бондарне.

На Торецькому напрямку росіяни 10 разів атакували сили оборони біля Торецька та Щербинівки.

Від початку цієї доби на Покровському напрямку росіяни 34 рази намагалися прорвати нашу оборону неподалік населених пунктів Миролюбівка, Новоторецьке, Промінь, Лисівка, Крутий Яр, Селидове, Вишневе та Чумацьке.

На Курахівському напрямку ворог 40 разів атакував наші позиції поблизу Іллінки, Берестків, Новоселидівки, Новодмитрівки, Вознесенки, Максимівки, Антонівки та Катеринівки.

На Времівському напрямку загарбники здійснили шість наступальних дій неподалік Трудового, Костянтинопільського та Сухих Ялів.

На Оріхівському напрямку ворог намагається просунутись поблизу Новоандріївки. Українські захисники відбили один ворожий штурм, на цей час незавершеними лишаються ще три боєзіткнення.

Три рази на Придніпровському напрямку росіяни зазнали поразки, атакуючи оборонні рубежі українців.