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Окупанти атакували Миколаїв безпілотниками: п'ятеро загиблих

Окупанти атакували Миколаїв безпілотниками: п'ятеро загиблих
Фото: ДСНС

Внаслідок ворожої атаки в Миколаєві виникли пожежі в будинках, загинули п’ятеро людей, одна жінка поранена, повідомляє Українська правда.

Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім повідомив, що є пожежі в житлових будинках в місті. І додав, що всі служби на місцях.

Мер міста Олександр Сєнкевич зазначив, що росіяни вкотре атакували Миколаїв дронами: "Є пошкодження у житловій забудові".

До і після повідомлень офіційних осіб місцеві ЗМІ повідомляли про вибухи в Миколаєві. 

Оновлено: О 2:51 в Миколаєві та області оголосили відбій повітряної тривоги.

Після 4 ранку Кім повідомив про двох загиблих наслідок ворожої атаки БпЛА на Миколаїв. 

Пізніше Кім повідомив про чотирьох загиблих.

Станом на 06:30 відомо про п'ятьох загиблих.

Оновлено о 8:00: у поліції уточнили, що внаслідок влучань загинули четверо мешканців приватного будинку (троє жінок та чоловік) та мешканець багатоквартирного будинку.  

Вранці Кім повідомив, що загарбники атакували Миколаїв дронами типу "Shahed-131/136".

Внаслідок атаки виникли пожежі в багатоповерховому та приватному будинку – їх оперативно загасили.

"Один приватний будинок зруйновано, декілька пошкоджено, в тому числі багатоповерхівка. Знищено два легкові автомобілі. Вибуховою хвилею пошкоджено квартири, чотири магазини, стався прорив тепломережі, є відключення від теплопостачання та газопостачання", – повідомив Кім.

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