Окупанти атакували Миколаїв безпілотниками: п'ятеро загиблих
Внаслідок ворожої атаки в Миколаєві виникли пожежі в будинках, загинули п’ятеро людей, одна жінка поранена, повідомляє Українська правда.
Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім повідомив, що є пожежі в житлових будинках в місті. І додав, що всі служби на місцях.
Мер міста Олександр Сєнкевич зазначив, що росіяни вкотре атакували Миколаїв дронами:
"Є пошкодження у житловій забудові".
До і після повідомлень офіційних осіб місцеві ЗМІ повідомляли про вибухи в Миколаєві.
Оновлено: О 2:51 в Миколаєві та області оголосили відбій повітряної тривоги.
Після 4 ранку Кім повідомив про двох загиблих наслідок ворожої атаки БпЛА на Миколаїв.
Пізніше Кім повідомив про чотирьох загиблих.
Станом на 06:30 відомо про п'ятьох загиблих.
Оновлено о 8:00: у поліції уточнили, що внаслідок влучань загинули четверо мешканців приватного будинку (троє жінок та чоловік) та мешканець багатоквартирного будинку.
Вранці Кім повідомив, що загарбники атакували Миколаїв дронами типу "Shahed-131/136".
Внаслідок атаки виникли пожежі в багатоповерховому та приватному будинку – їх оперативно загасили.
"Один приватний будинок зруйновано, декілька пошкоджено, в тому числі багатоповерхівка. Знищено два легкові автомобілі. Вибуховою хвилею пошкоджено квартири, чотири магазини, стався прорив тепломережі, є відключення від теплопостачання та газопостачання", – повідомив Кім.