Росіяни вдарили по Запоріжжю: є загиблий, серед поранених – діти

У ніч проти 11 листопада російські війська завдали 3 авіаудари по Запоріжжю, загинув чоловік, серед постраждалих є діти, повідомляє Українська правда.

За даними ДСНС, авіаударів росіяни завдали в понеділок вночі о 1:30.

"Попередньо внаслідок атаки загинув чоловік. Уже дев’ятеро людей звернулись до лікарів за меддопомогою через травми. Серед постраждалих – дівчина 15 років та два хлопчики 4 та 17 років. Кількість постраждалих з’ясовується" , – йдеться у повідомленні.

Внаслідок обстрілу вибуховою хвилею частково зруйнований двоповерховий житловий будинок, пошкоджений гуртожиток і будівля автосалону.

Надзвичайники за допомогою оперативно-рятувального автомобіля доставили одного з постраждалих до медичного закладу. Аварійно-рятувальні роботи тривають.