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РФ за добу втратила майже 1800 військових та 40 бронемашин – Генштаб

РФ за добу втратила майже 1800 військових та 40 бронемашин – Генштаб
Фото: Facebook

За минулу добу Росія втратила в ході війни проти України приблизно 1770 військових, 40 бронемашин, 34 артсистеми та іншу техніку.

Про це повідомив﻿ Генеральний штаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 11.11.24 орієнтовно склали:

  • особового складу – близько 710 660 (+1 770) осіб,
  • танків – 9 253 (+4) од,
  • бойових броньованих машин – 18 766 (+40) од,
  • артилерійських систем – 20 314 (+34) од,
  • РСЗВ – 1 245 (+0) од,
  • засобів ППО – 996 (+0) од,
  • літаків – 369 (+0) од,
  • гелікоптерів – 329 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 18 676 (+57) од,
  • крилатих ракет – 2 636 (+2) од,
  • кораблів/катерів – 28 (+0) од,
  • підводних човнів – 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 28 802 (+119) од,
  • спеціальної техніки – 3 620 (+16) од.

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