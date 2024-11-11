РФ за добу втратила майже 1800 військових та 40 бронемашин – Генштаб

За минулу добу Росія втратила в ході війни проти України приблизно 1770 військових, 40 бронемашин, 34 артсистеми та іншу техніку.

Про це повідомив﻿ Генеральний штаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 11.11.24 орієнтовно склали: