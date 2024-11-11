ЗМІ: Стармер і Макрон хочуть "дотиснути" Байдена щодо ударів ЗСУ вглиб РФ

Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер і президент Франції Емманюель Макрон у понеділок проведуть зустріч, на якій планують обговорити можливість переконати президента США Джо Байдена дозволити Україні удари ракетами Storm Shadow по цілях у глибині території РФ. Про це стало відомо виданню The Telegraph, повідомляє Європейська правда.

За інформацією видання, у Лондоні сподіваються, що Байден нарешті дасть дозвіл на далекобійні удари по РФ, якого Київ домагався кілька місяців.

"Ми дуже хочемо переконатися, що зможемо максимально ефективно використати час від сьогодні до 20 січня (коли Трамп стане президентом США), а не просто відкладати все на потім, до наступної адміністрації" , – сказав співрозмовник видання в британському уряді.

Суперечки про те, чи можна дозволити Україні запускати ракети Storm Shadow вглиб російської території, велися в кулуарах протягом кількох місяців.

Як зазначає видання, наразі Україні дозволено використовувати ракети на російській території тільки в обмежених випадках, наприклад, для ударів по військах, які перебувають біля кордону, хоча точні домовленості ніколи не оприлюднювалися.

Український президент Володимир Зеленський уже кілька місяців закликає дозволити удари вглиб Росії.

У матеріалі йдеться, що якщо Україна отримає дозвіл на далекобійні удари Storm Shadows до вступу Дональда Трампа на посаду, то скасувати цей дозвіл буде складніше.

Інше джерело розповіло, що Байден, як очікується, "увімкне крани", передавши Україні більшу фінансову допомогу протягом кількох тижнів до того, як він залишить Білий дім.

Також очікується, що Стармер і Макрон обговорюватимуть наслідки майбутнього президентства Дональда Трампа для Близького Сходу і можливість торгової війни з Європою.