Удар по п'ятиповерхівці у Кривому Розі: відомо про шістьох поранених
Російська армія вранці 11 листопада атакувала Кривий Ріг. Пошкоджена п'ятиповерхівка. Інформацію про потерпілих з'ясовують. Про це написав голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, повідомляє Лівий берег.
Станом на 11:18 відомо про шістьох потерпілих. Серед них двоє дітей.
"10-річній дівчинці надали допомогу на місці. Хлопчик 11 років госпіталізований в стані середньої тяжкості", – сказав голова ОВА.
За декілька хвилин до цього Повітряні сили попередили про балістичну загрозу для Кривого Рогу. Ворог запустив ракету з території Криму.