В ОВА підтвердили пошкодження Курахівської дамби окупантами

Російська армія пошкодила греблю Курахівського водосховища в Донецькій області. Наразі підтоплень житла не зафіксовано.﻿ Про це заявив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

В ОВА зазначають, що удар по греблі Курахівського водосховища потенційно несе загрозу жителям населених пунктів на річці Вовчій — як на Донеччині, так і в Дніпропетровській області.

"Станом на 16:00 встановлено, що рівень води у річці в межах Великоновосілківської громади піднявся на 1,2 метри. Підтоплень житла наразі не зафіксовано!" , — наголошує Філашкін.

ОВА продовжує моніторинг рівня води у річці і готова до будь-якого розвитку подій.

Вдень 11 листопада у Telegram-каналах поширилася інформація, щоТернівська дамба Курахівського водосховища підірвана.