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У Міноборони назвали область, яка лідирує за заявками від жінок через рекрутинг

У Міноборони назвали область, яка лідирує за заявками від жінок через рекрутинг
Фото: president.gov.ua

Жінки продовжують активно долучатися до захисту України. Серед всіх регіонів країни вже є область, яка лідирує за кількістю рекрутингових заявок українських громадянок.﻿ З посиланням на Міністерство оборони, пише Ніна Єланська, РБК-Україна.

Таким чином, Тернопільська область очолює список регіонів України за кількістю жінок-кандидаток на службу у Силах оборони. Показник з усіх бажаючих становить 48%.

Слідом йдуть Чернівецька область з показником 44% та Чернігівська, де частка жінок серед кандидатів становить 39%. Загалом по Україні середній показник жінок-кандидатів складає 19%.

Повідомляється, що центри рекрутингу Сил оборони пропонують понад 10 000 вакансій у різних військових структурах, серед яких:

  • Збройні Сили України,
  • Національна гвардія,
  • Державна прикордонна служба,
  • Служба безпеки України.

Зазначається, що кожен кандидат або кандидатка може обрати позицію відповідно до своїх вмінь та знань, що сприяє ефективному розподілу кадрів.

Також відомо, що процес рекрутингу організовано з дотриманням конфіденційності - центри надають лише консультації, не видаючи повісток, що робить процес звернення до центрів максимально відкритим та безпечним.

В Міністерстві оборони нагадали, що на сьогодні в Україні вже функціонують 44 рекрутингові центри, що дають змогу охочим легко отримати необхідну інформацію та консультації.

Додамо, що нещодавно уряд врахував потреби чоловіків і жінок у війську та запровадив деякі зміни, детальніше про які ви зможете дізнатися у нашому матеріалі.

Також у Міністерстві оборони повідомили, що наразі проводиться тестування нових зразків жіночої військової форми.

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