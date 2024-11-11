Россияне могут начать штурмы в Запорожской области в течение нескольких дней - Волошин

Речник Сил оборони півдня Владислав Волошин заявив, що російські війська незабаром можуть розпочати наземні штурми на півдні Запорізької області. Це може статися протягом кількох днів, повідомляє Ділова столиця.

За словами Волошина, якого цитує Sky News, атаки можуть створити нову точку тиску для українських військових, які й так відстають на сході. Хоча наразі незрозуміло, чи це буде один масштабний наступ росіян, чи окремі штурми.

"Штурми можуть початися найближчим часом, ми навіть не говоримо про тижні, ми очікуємо, що це станеться в будь-який день" , — сказав речник.

Він додав, що російські війська в цьому районі чисельно значно переважають українських захисників.