МЗС Молдови викликало посла РФ після падіння російських безпілотників
Міністерство закордонних справ Молдови викликає до себе посла РФ Олега Озєрова, аби вручити йому ноту протесту через падіння російських безпілотників на території країни та втручання у вибори. Про це пише IPN із посиланням на власні джерела, повідомляє Ділова столиця.
Дипломат має прибути до МЗС у вівторок, 12 листопада.
Зазначається, що президент РФ Володимир Путін призначив Озєрова послом РФ у Молдові два місяці тому, 10 вересня. Минулого тижня в МЗС Росії викликали посла Молдови в Москві Ліліана Дарія. Росіяни йому вручили ноту протесту через нібито "дискримінаційні дії Кишинева щодо російських спостерігачів" на виборах у Молдові.
Нагадаємо, на території Молдови 10 листопада впали два фальш-дрони без бойової частини, які Росія масово застосовує у повітряних атаках проти України.