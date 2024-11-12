DeepState: ЗСУ відбили 5 атак росіян на Новоіванівку Курської області

За даними аналітиків DeepState, в понеділок Сили оборони відбили 5 ворожих накатів на Новоіванівку в Курській області РФ, повідомляє Українська правда.

"Надзвичайно важкий день був біля села Новоіванівка, де ворог відразу 5 разів намагався заскочити в село та його околиці. В сумі було задіяно 29 одиниць ОВТ. Перші три накати були по 7 ОВТ, решта два по 4 ОВТ" , – йдеться у повідомленні.

У повідомленні DeepState зазначається, що українські захисники знищили щонайменше 18 ОВТ з 29.

Також ідеться про те, що під час бойових зіткнень кількість вбитих і поранених росіян може сягати до 300 осіб.