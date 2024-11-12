ISW: Війська РФ використовують захоплення Вугледара для продовження наступу

Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) вказують на те, що російські війська використовують захоплення Вугледара для подальших наступальних операцій і вирівнювання лінії фронту за рахунок ліквідації українського виступу на заході Донецької області, повідомляє Українська правда.

"Російські війська успішно використовують нещодавнє захоплення Вугледара для досягнення тактично значущих успіхів на південь від Курахового на підтримку поточних наступальних операцій, спрямованих на вирівнювання лінії фронту та ліквідацію українського виступу на заході Донецької області" , – йдеться у звіті.

Російські війська активізували наступальні операції на заході Донецької області на початку вересня 2024 року і наразі намагаються охопити Курахове з півночі та півдня та вирівняти лінію фронту між Сонцівкою (на північний захід від Курахового) та Шахтарським (на північний захід від Вугледара).

Аналітики зазначають, що подальше просування російських військ у Дальнє і на захід від нього може змусити українські війська відступити з позицій у кишені на північ і північний схід від Вугледара і дозволити російським військам відносно безперешкодно просуватися вздовж автошляху С051104.

Таке просування дозволить російським військам продовжити тиск на українські позиції в Кураховому з півдня.

"ISW переглянув свою попередню оцінку про те, що російські війська навряд чи зможуть скористатися захопленням Вугледара для подальших наступальних операцій на заході Донецької області. Ця оцінка була помилковою" , – зазначили аналітики.

Російські війська також продовжували наступати на інших ділянках на Курахівському та Вугледарському напрямках 10 та 11 листопада.

Крім того, за повідомленнями, російські війська продовжують наступати в районі кордону Донецької та Запорізької областей, і російське просування на північний захід від Вугледара і на південь від Великої Новосілки може почати тиснути на українські позиції у Великій Новосілці.

У звіті зазначають, що російські війська просуваються в західній частині Донецької області помірними темпами, але залишається дуже малоймовірним, що вони зможуть здійснити швидкий механізований маневр, який би дозволив успішно оточити українські війська.

Українські та російські джерела заявили 11 листопада, що пошкодження дамби Курахівського водосховища спричиняє підтоплення прилеглих населених пунктів.

Разом з тим українські та російські джерела розходяться в думках щодо того, хто несе відповідальність за пошкодження дамби, але, за повідомленнями, російські війська завдали удару по дамбі у вересні 2024 року.

Російські війська, можливо, підірвали дамбу, щоб викликати значне і тривале затоплення на захід від Курахівського водосховища, що могло б сприяти російським зусиллям з оточення українських сил на північ і південь від Курахового.

Ключові висновки ISW за 11 листопада