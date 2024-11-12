ISW: Війська РФ використовують захоплення Вугледара для продовження наступу
Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) вказують на те, що російські війська використовують захоплення Вугледара для подальших наступальних операцій і вирівнювання лінії фронту за рахунок ліквідації українського виступу на заході Донецької області, повідомляє Українська правда.
"Російські війська успішно використовують нещодавнє захоплення Вугледара для досягнення тактично значущих успіхів на південь від Курахового на підтримку поточних наступальних операцій, спрямованих на вирівнювання лінії фронту та ліквідацію українського виступу на заході Донецької області", – йдеться у звіті.
Російські війська активізували наступальні операції на заході Донецької області на початку вересня 2024 року і наразі намагаються охопити Курахове з півночі та півдня та вирівняти лінію фронту між Сонцівкою (на північний захід від Курахового) та Шахтарським (на північний захід від Вугледара).
Аналітики зазначають, що подальше просування російських військ у Дальнє і на захід від нього може змусити українські війська відступити з позицій у кишені на північ і північний схід від Вугледара і дозволити російським військам відносно безперешкодно просуватися вздовж автошляху С051104.
Таке просування дозволить російським військам продовжити тиск на українські позиції в Кураховому з півдня.
"ISW переглянув свою попередню оцінку про те, що російські війська навряд чи зможуть скористатися захопленням Вугледара для подальших наступальних операцій на заході Донецької області. Ця оцінка була помилковою", – зазначили аналітики.
Російські війська також продовжували наступати на інших ділянках на Курахівському та Вугледарському напрямках 10 та 11 листопада.
Крім того, за повідомленнями, російські війська продовжують наступати в районі кордону Донецької та Запорізької областей, і російське просування на північний захід від Вугледара і на південь від Великої Новосілки може почати тиснути на українські позиції у Великій Новосілці.
У звіті зазначають, що російські війська просуваються в західній частині Донецької області помірними темпами, але залишається дуже малоймовірним, що вони зможуть здійснити швидкий механізований маневр, який би дозволив успішно оточити українські війська.
Українські та російські джерела заявили 11 листопада, що пошкодження дамби Курахівського водосховища спричиняє підтоплення прилеглих населених пунктів.
Разом з тим українські та російські джерела розходяться в думках щодо того, хто несе відповідальність за пошкодження дамби, але, за повідомленнями, російські війська завдали удару по дамбі у вересні 2024 року.
Російські війська, можливо, підірвали дамбу, щоб викликати значне і тривале затоплення на захід від Курахівського водосховища, що могло б сприяти російським зусиллям з оточення українських сил на північ і південь від Курахового.
Ключові висновки ISW за 11 листопада
- Російські війська успішно використовують нещодавнє захоплення Вугледара для досягнення тактично значущих успіхів на південь від Курахового на підтримку російських наступальних операцій, спрямованих на вирівнювання лінії фронту та ліквідацію українського виступу на заході Донецької області.
- ISW переглянув свою попередню оцінку про те, що російські війська навряд чи зможуть скористатися захопленням Вугледара для подальших наступальних операцій на заході Донецької області. Ця оцінка виявилася невірною.
- За повідомленнями, російські війська продовжують наступати в районі кордону Донецької та Запорізької областей, і російські наступальні дії на північний захід від Вугледара і на південь від Великої Новосілки можуть почати тиснути на українські позиції у Великій Новосілці.
- Російські війська просуваються на заході Донецької області помірними темпами, але залишається дуже малоймовірним, що вони зможуть здійснити швидкий механізований маневр, який міг би успішно оточити українські сили.
- Українські та російські джерела заявили 11 листопада, що пошкодження дамби Курахівського водосховища спричинило підтоплення прилеглих населених пунктів.
- Українські та російські джерела розійшлися в думках щодо того, хто несе відповідальність за пошкодження дамби, але, за повідомленнями, російські війська завдали удару по дамбі у вересні 2024 року.
- Російські війська могли завдати удару по дамбі, щоб спричинити значні, довготривалі повені на захід від Курахівського водосховища, що полегшило б російські зусилля з оточення українських сил на північ і південь від Курахового.
- Речник Кремля Дмитро Пєсков 11 листопада спростував повідомлення про телефонну розмову правителя Росії Володимира Путіна і новообраного президента США Дональда Трампа.
- Українські війська нещодавно просунулися у Курській області. Російські війська нещодавно просунулися у Курській області та поблизу Кремінної і Курахового.
- Російські регіональні уряди продовжують виділяти значну частину своїх соціальних бюджетів на виплати російським ветеранам, що, ймовірно, є частиною постійних зусиль зі стимулювання російської військової служби.