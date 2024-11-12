Президент Фінляндії: Трамп серйозно налаштований щодо миру в Україні

Обраного президента США Дональда Трампа слід сприймати серйозно, коли він говорить про припинення війни Росії проти України. Переговори можливі найближчими місяцями.﻿ Про це заявив президент Фінляндії Александр Стубб в інтерв'ю Bloomberg, пише Олександр Білоус, РБК-Україна.

"Ми в Європі та в усьому світі повинні розуміти, що Дональд Трамп дуже серйозно налаштований укласти мирну угоду якнайшвидше" , - сказав Стубб після телефонної розмови з Трампом.

За його словами, "є вікно можливостей для цих переговорів між виборами та днем інавгурації".

Трамп здобув перемогу на виборах 5 листопада, обійшовши віцепрезидента Камалу Харріс, і його інавгурація відбудеться 20 січня у Вашингтоні.

Виступаючи на кліматичному саміті COP29 у Баку, Азербайджан, Стубб перерахував чотири передумови для світу в Україні. До них належить територія – "і тут ми не знаємо, де все вирішиться", сказав він.

Друге – гарантії безпеки, третє – справедливість, а "потім номер чотири – реконструкція".

Минулого місяця президент Фінляндії зустрівся з головою Китаю Сі Цзіньпіном під час візиту до Пекіна, де також порушувалася тема війни Росії, оскільки Сі прагне підтримувати тісні двосторонні зв'язки з Кремлем.

Для Фінляндії повномасштабна агресія Росії стала тривожним дзвінком, який спонукав її до швидкого вступу до Організації Північноатлантичного договору минулого року. Її кордон з Росією перевищує 1300 кілометрів і становить понад половину східного флангу НАТО.

Ця скандинавська країна має історію війн з Москвою, і вона надавала Києву військову підтримку, включаючи протиповітряну оборону та важкі боєприпаси.

Обраний президент США Дональд Трамп неодноразово критикував масштаб західної допомоги Києву та обіцяв швидко покласти край війні, не пояснюючи, як саме. Його перемога на президентських виборах минулого тижня викликала стурбованість у Києві та інших європейських столицях щодо ступеня майбутньої прихильності США до допомоги Україні.

Раніше Washington Post повідомила, що Путін і Трамп говорили 7 листопада та обговорювали мету миру в Європі. За даними газети, Трамп порадив Путіну не загострювати війну в Україні та нагадав йому про значну військову присутність США в Європі.