Росіяни застосували для ударів по Україні понад 100 безпілотників: як відпрацювала ППО

У ніч на 12 листопада російські війська вдарили по Україні "Шахедами" та безпілотниками невідомого типу, а також ракетами та авіабомбами. Сили протиповітряної оборони збили 46 безпілотників, ще 60 були локаційно втрачені, два – полетіли у Білорусь.

Про це повідомили﻿ Повітряні сили ЗСУ.

Загалом росіяни застосували для ударів по Україні 110 безпілотників типу Shahed та дронів невстановленого типу з районів Курськ, Приморсько-Ахтарськ, Брянськ (РФ). Також окупанти вдарили по Харкову зенітною керованою ракетою С-300 із Бєлгородської області, атакували Чернігівщину двома керованими авіаційними ракетами Х-59/69 з Курської обл, а також запустили керовані авіабомби по Сумщині та Харківщині.

"Станом на 11.00 підтверджено збиття 46-ти БпЛА противника у Київській, Житомирській, Полтавській, Сумській, Харківській, Черкаській, Запорізькій, Чернігівській, Дніпропетровській та Миколаївській областях. 60 ворожих безпілотників локаційно втрачено у різних регіонах України, два російських БпЛА вийшли з повітряного простору України у напрямку Білорусі" , – йдеться у повідомленні.

Повітряний напад відбивали зенітні ракетні війська, авіація, підрозділи РЕБ, мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.