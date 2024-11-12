Республіканці збережуть більшість у Палаті представників США – прогноз

Республіканській партії США прогнозують збереження більшості у Палаті представників за підсумками проміжних виборів, результати яких ще обробляють. Як пише The Hill, такий прогноз опублікувала комерційна компанія Decision Desk HQ, повідомляє Європейська правда.

За прогнозом компанії, Республіканська партія збереже перевагу у Палаті представників США, здобувши 218-й мандат – порогову кількість, необхідну для більшості.

Перемога республіканців також у Палаті представників, на додачу до перемоги Дональда Трампа на виборах президента і перемоги республіканців у Сенаті, означала би, що Палата не зможе зупиняти найбільш одіозні ініціативи нового президента.