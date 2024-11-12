В одній з громад Сумської області планують оголосити евакуацію – ОВА

У Сумській області місцева влада готується до можливої евакуації мешканців Краснопільської громади, яка стала ціллю для нових посилених обстрілів з боку Росії.﻿ Про це заявив начальник Сумської ОВА Володимир Артюх в етері національного телемарафону, пише Ніна Єланська, РБК-Україна.

За його словами, рішення щодо евакуації буде винесено на обговорення Ради оборони.

Він зазначив, що за останні дні громада зазнала обстрілів, у тому числі із застосуванням 8 керованих авіабомб, які влучили по інфраструктурі, внаслідок чого було поранено шістьох людей.

"Знищено інфраструктуру: школу, одну з найкращих в області, дитячий садочок, житлові будинки, магазини" , - повідомив Артюх.

Він додав, що у Краснопільській громаді залишаються кілька тисяч мешканців, включно з дітьми. Тому з метою їхнього захисту влада активно розглядає питання евакуації.

Артюх зазначив, що серед прикордонних громад уже було евакуйовано близько 39 тисяч осіб, зокрема 7 тисяч дітей.