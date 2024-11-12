Зеленський: Кабмін схвалив постанову про механізм переведення для військових

Кабінет міністрів Ук﻿раїн﻿и схвалив постанову, яка запроваджує механізм переведень між військовими частинами. Переведення працюватимуть через застосунок "Армія+".

Про це повідомив﻿ президент України Володимир Зеленський.

Він зазначив, що постанова запроваджує "реальний і прозорий механізм переведень" за бажанням військових.

"Механізм розроблявся у взаємодії громадянського суспільства, Міністерства оборони України та Збройних Сил України. Ми про це домовилися на зустрічі з громадянським суспільством у жовтні. Обіцяне виконуємо" , – написав він.

"Переведення працюватимуть через застосунок "Армія+". 72 години на перевірку рапорту. Результат перевірки повідомляється воїну через "Армію+". У випадку відмови мають бути зазначені чіткі причини. У випадку погодження – зрозуміле рішення" , – зазначив президент.

За його словами, міністерство оборони України має проконтролювати дієвість затвердженого механізму. Технічна готовність старту – 15 листопада.