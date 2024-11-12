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Зеленський: Кабмін схвалив постанову про механізм переведення для військових

Зеленський: Кабмін схвалив постанову про механізм переведення для військових
Фото: president.gov.ua

Кабінет міністрів Ук﻿раїн﻿и схвалив постанову, яка запроваджує механізм переведень між військовими частинами. Переведення працюватимуть через застосунок "Армія+".

Про це повідомив﻿ президент України Володимир Зеленський.

Він зазначив, що постанова запроваджує "реальний і прозорий механізм переведень" за бажанням військових.

"Механізм розроблявся у взаємодії громадянського суспільства, Міністерства оборони України та Збройних Сил України. Ми про це домовилися на зустрічі з громадянським суспільством у жовтні. Обіцяне виконуємо", – написав він.
"Переведення працюватимуть через застосунок "Армія+". 72 години на перевірку рапорту. Результат перевірки повідомляється воїну через "Армію+". У випадку відмови мають бути зазначені чіткі причини. У випадку погодження – зрозуміле рішення", – зазначив президент.

За його словами, міністерство оборони України має проконтролювати дієвість затвердженого механізму. Технічна готовність старту – 15 листопада.

"Це важливий приклад абсолютно конструктивної співпраці між військовим керівництвом та командою Міністерства оборони України з одного боку і з іншого – представниками громадських організацій", – відзначив Зеленський.

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