Зеленський: Кабмін схвалив постанову про механізм переведення для військових
Кабінет міністрів України схвалив постанову, яка запроваджує механізм переведень між військовими частинами. Переведення працюватимуть через застосунок "Армія+".
Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.
Він зазначив, що постанова запроваджує "реальний і прозорий механізм переведень" за бажанням військових.
"Механізм розроблявся у взаємодії громадянського суспільства, Міністерства оборони України та Збройних Сил України. Ми про це домовилися на зустрічі з громадянським суспільством у жовтні. Обіцяне виконуємо", – написав він.
"Переведення працюватимуть через застосунок "Армія+". 72 години на перевірку рапорту. Результат перевірки повідомляється воїну через "Армію+". У випадку відмови мають бути зазначені чіткі причини. У випадку погодження – зрозуміле рішення", – зазначив президент.
За його словами, міністерство оборони України має проконтролювати дієвість затвердженого механізму. Технічна готовність старту – 15 листопада.
"Це важливий приклад абсолютно конструктивної співпраці між військовим керівництвом та командою Міністерства оборони України з одного боку і з іншого – представниками громадських організацій", – відзначив Зеленський.