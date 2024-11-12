Екскерівнику метро Києва оголосили підозру за підтоплення станцій

Колишньому керівнику Київського метрополітену оголосили підозру у службовій недбалості за підтоплення та розгерметизацію тунелів між станціями, повідомляє Лівий берег.

"За даними слідства, він не проводив оцінку ризиків виникнення надзвичайних ситуацій на об'єктах КП, не вживав заходів щодо забезпечення довгострокової служби штучних споруд і запобігання появі їх несправностей. Окрім того, він не призначав комісію для проведення спецоглядів, обстежень і спостережень за ослабленими спорудами станцій Оболонсько-Теремківської лінії" , - повідомили в Офісі генерального прокурора.

"Наслідком невиконання цих обов’язків стало поступове руйнування окремих елементів тунелів. Це призвело до потрапляння води до тунелю на перегоні між станціями метро «Деміївська»-«Либідська», появи тріщин у стінах та сталактитів, вимивання і порушення цілісності гідроізоляції тунелю метро протягом тривалого часу" , – йдеться у повідомленні.

Внаслідок службової недбалості підозрюваного з грудня 2023 до березня 2024 міський бюджет зазнав шкоди в 138,5 млн гривень. КП "Київський метрополітен" через закриття станцій метро недоотримав доходи у сумі майже 26 млн грн.

Ім'я підозрюваного традиційно в офіційних повідомленнях не назвали, але, вочевидь, йдеться про Брагінського, який очолював метрополітен до 15 березня.

"Наразі вживаються заходи для встановлення місця перебування підозрюваного" , – додали в Офісі генпрокурора.

Підозру по цій справі раніше вже отримали начальник служби колії, тунельних споруд і головний інженер КП.

Нагадаємо, Віктор Брагінський був звільнений за власною заявою після розслідування журналістів Bihus info щодо статків його родини. Він очолював метрополітен протягом десяти років, і навіть скандал довкола розгерметизованих станцій не призвів до його відставки. Лише після журналістського розслідування міський голова вирішив його відсторонити.

Через підтоплення рух між станціями "Деміївська" та "Теремки" припинили у грудні 2023 року. Повноцінно гілка запрацювала лише у вересні.