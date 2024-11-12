ЄС розпочав підготовку нового пакету санкцій проти РФ

У Євросоюзі розпочали роботу над 15-м пакетом санкцій, але для його ухвалення може знадобитися щонайменше кілька місяців. З посиланням на EUobserver, повідомляє ЛігаБізнес.

Новий пакет можуть ухвалити до кінця 2024 року або до третьої річниці початку війни в Україні, тобто 24 лютого 2025 року.

Поки що Брюссель тільки збирає пропозиції країн-членів щодо санкцій, тому говорити про конкретне наповнення пакета рано. Відомо, що країни Балтії та Польща виступають за заборону імпорту російського зрідженого газу, а скандинавські країни хочуть посилити обмеження проти "тіньового флоту" російських нафтових танкерів.

На порядку денному також обмеження доступу Росії до технологій, розширення "сірого списку" компаній з Китаю, Індії, Туреччини та ОАЕ, посилення контролю за обходом чинних санкцій.

Посол України в ЄС Всеволод Ченцов сказав EUobserver, що Україна розраховує на закриття схем, які дозволяють Росії імпортувати електроніку для зброї.

Україна також пропонує заборонити імпорт у ЄС нафтопродуктів з Індії, вироблених з російської нафти та розраховує на санкції проти російських металів (титан, нікель, хром), хімікатів, зерна, добрив та урану, а також проти російських фінансових та IT-компаній.

Ченцов заявив, що Європа має додати до чорного списку більше "олігархів, наближених до Кремля", і звернути увагу на "російських пропагандистів, митців і духовенство, включно з найвищими представниками РПЦ, які підтримують війну і розпалюють ненависть до українського народу".