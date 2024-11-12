Блінкен цього тижня летить до Брюсселя обговорювати підтримку України

Державний секретар США Ентоні Блінкен вирушить до Брюсселя, щоб обговорити підтримку України на зустрічах зі своїми колегами з НАТО та Європейського Союзу 12-13 листопада. Про це заявили у Держдепартаменті, повідомляє Радіо Свобода.

Як зазначається, потім Блінкен відправиться до Перу та Бразилії на щорічний Тиждень економічних лідерів Азіатсько-Тихоокеанського економічного співробітництва (АТЕС) і саміт лідерів G20.

Перемога Дональда Трампа на президентських виборах у США викликала побоювання щодо зменшення прихильності Вашингтона європейській безпеці та згортання військової підтримки Києва.

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