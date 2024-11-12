Зеленський активував рішення РНБО про санкції проти низки осіб та підприємств

Президент Володимир Зеленський ввів у дію рішення Ради національної безпеки про застосування санкцій до ряду осіб.﻿ Відповідні укази опубліковані на Офіційному інтернет-порталі Глави держави.﻿, повідомляє Укрінформ.

Так, указом №761/2024 «Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 12 листопада 2024 року «Про застосування та скасування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)» Зеленський ввів у дію рішення РНБО про застосування санкцій до 15 осіб строком на 10 років, серед яких, зокрема, уродженець Російської Федерації, так званий губернатор тимчасово окупованого росіянами Севастополя Михайло Розвожаєв, колаборант Володимир Нємцев, інші.

Цим же указом введене в дію рішення РНБО про застосування санкцій строком на 10 років щодо 39 підприємств.

Водночас указом №762/2024 президент ввів у дію рішення РНБО про застосування санкцій на 10 років щодо 63 підприємств, серед яких російські авіакомпанії, аеропорти, нафтові та газові компанії, інші.

Контроль за виконанням рішення Ради національної безпеки і оборони України, введених в дію указами, президент постановив покласти на Секретаря Ради національної безпеки і оборони України.

Обидва укази набувають чинності із дня опублікування.