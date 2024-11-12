"єВідновлення" продовжать на 2025 рік, але грошей катастрофічно не вистачає - Шуляк

Програму компенсацій за пошкоджене і знищене внаслідок російської агресії житло реалізовуватимуть і в наступному році. На 2025 рік на її фінансування виділять 4 млрд грн, повідомляє Економічна правда.

Про це повідомила голова комітету ВР з питань організації державної влади, місцевого самоврядування регіонального розвитку і містобудування Олена Шуляк.

За її словами, із закладених коштів 3 млрд грн підуть на житлові сертифікати для тих, хто втратив своє житло, ще 1 млрд грн скерують на компенсації за пошкоджене майно.

Водночас Шуляк підкреслила, що цієї суми "катастрофічно недостатньо".

"Я наполягаю на тому, що програма повинна не лише продовжувати підтримку українців, житло яких було пошкоджено, або зруйновано внаслідок російської агресії, а і розширюватись. Нагальна потреба – розширити "єВідновлення" на тимчасово окуповані території. Якщо цього не зробимо ми, це зроблять окупанти. А цього важливо не допустити" , – наголосила Шуляк.

Голова комітету нагадала, що Україна продовжує вести перемовини з міжнародними партнерами щодо підтримки у фінансуванні програми на наступний рік. Окрім цього, до фінансування "єВідновлення" вже долучалися і Банк розвитку Ради Європи, який надав 100 млн євро, і Світовий Банк, який надав 200 млн доларів.