Генштаб повідомив про ураження складу ПММ у Бєлгородській області

Сили оборони України уразили склад ПММ окупантів в Бєлгородській області Росії. З посиланням на пресслужбу Генштабу ЗСУ, повідомляє Лівий берег.

“У ніч на 12 листопада підрозділи Сил безпілотних систем та Сил спеціальних операцій Збройних Сил України, у взаємодії з іншими складовими Сил оборони, завдали вогневого ураження по складу пально-мастильних матеріалів “Осколнєфтєснаб”, що біля міста Старий Оскол Бєлгородської області РФ” , - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що результати бойової роботи уточнюються, за попередньою інформацією на території об'єкта виникла пожежа.

В Генштабі наголосили, що ураження таких об’єктів створює серйозні логістичні проблеми для армії РФ, а також суттєво знижує наступальний потенціал загарбників.