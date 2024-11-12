Україна отримає від Фінляндії кредити на 50 мільйонів євро

У вівторок, 12 листопада, Фінляндія та Україна підписали угоду, яка дасть змогу українській державі залучити кредити на суму до 50 мільйонів євро.﻿﻿ З посиланням на Міністерство фінансів України, повідомляє Новое время.

Рамкову угоду підписали в Києві міністр фінансів України Сергій Марченко та міністр зовнішньої торгівлі та розвитку Фінляндії Вілле Тавіо.

Зазначається, що грантова частина проєкту становитиме щонайменше 35% від загальної суми, що забезпечить пільгові умови фінансування.

Як пояснили у фінському уряді, новий змішаний кредитний інструмент можна використовувати у 2025−2026 роках на проєкти, які Україна сама вважає важливими.

Однак вони мають відповідати цілям сталого розвитку ООН і використовувати фінські технології та послуги.