Бізнесмени Маск та Рамасвамі отримають посади в адміністрації Трампа

Новообраний президент США Дональд Трамп призначив бізнесмена Ілона Маска головою нового Департаменту урядової ефективності. Він займеться скороченням бюджетних витрат і реструктуризацією федеральних агентств, пише Валерій Савицький, РБК-Україна.

"Я радий оголосити, що Великий Ілон Маск, працюючи разом з американським патріотом Вівеком Рамасвамі, очолить Департамент урядової ефективності (DOGE)" , - написав переможець президентських виборів.

Трамп додав, що разом "ці два чудових американці прокладуть шлях для моєї Адміністрації демонтувати урядову бюрократію, скоротити надлишкові регулювання, скорочення марнотратних витрат і реструктуризації федеральних агентств - що має важливе значення для Руху "Врятуймо Америку".

"Це спричинить ударну хвилю по всій системі, і кожен, хто має відношення до систему і всіх, хто причетний до державного марнотратства, а це дуже багато людей!" , - зазначив Ілон Маск.

У повідомленні також зазначається, що "новий департамент стане потенційним "Манхеттенським проєктом" нашого часу".

"Департамент урядової ефективності надаватиме поради та рекомендації з-поза меж уряду, а також співпрацюватиме з Білим домом та Адміністративно-бюджетним управлінням для проведення широкомасштабних структурних реформ, а також створення підприємницького підходу до небаченого раніше управління державою" , - йдеться у повідомленні.

Трамп додав, що новий Департамент "має витіснити масове марнотратство і шахрайство, що існують впродовж наші щорічні державні витрати в розмірі 6,5 трильйонів доларів".

Робота Маска та Рамасвамі, за словами Трампа, завершиться не пізніше 4 липня 2026 року.

"Менший уряд, з більшою ефективністю і меншою бюрократією, буде ідеальним подарунком для Америці на 250-ту річницю Декларації незалежності" , - додав новообраний президент США.

Хто такий Вівек Рамасвамі?

Вівек Рамасвамі - американський підприємець індійського походження, письменник та консервативний політичний діяч.

Навчався у Гарварді та став популярним у правих колах завдяки своєму бестселлеру "Woke, Inc.". В ньому засуджуються рішення деяких великих компаній запустити бізнес-стратегію на питаннях соціальної справедливості та зміни клімату.

Під час передвиборчої кампанії Рамасвамі підтримав заборону на аборти на рівні штату після шести тижнів та заявив, що хоче значно розширити повноваження президента та розформувати більшу частину федерального уряду, включаючи ФБР та Міністерство освіти.

Бізнесмен висунув свою кандидатуру на пост президента США від Республіканської партії, але в січні 2024 року зняв свою кандидатуру на виборах на користь Трампа.

Рамасвамі також висловився проти членства України в НАТО.

Крім того, бізнесмен висловився за вихід США з НАТО.